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Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай. ФОТО

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По информации Луганской ОВА, оккупанты начали интенсивно применять авиацию для уничтожения Луганщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 01

"Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком. Бои на улицах города идут без остановки. Россияне нанесли авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины. Кроме того, другие населенные пункты постоянно страдают от ствольной и реактивной артиллерии врага, последние сутки больше всего били по Лисичанску, Сиротиному, Вороновому, Боровскому, Устиновке, Тошковке, Ореховому, Золотому, Николаевке, Белогоровке.

Хотят стереть в пыль, чтобы мы не смогли восстановить. россияне не остановили обстрелы уже разрушенных мостов, ведущих в областной центр", - говорится в сообщении.

Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 02

Сергей Гайдай отметил, что под постоянным огнем поселки-сателлиты Северодонецка они пылают ежедневно.

"Вновь были прилеты по "Стеклопластину" и полигону ГСЧС. Масштабные разрушения за эти сутки в Горной громаде - повреждены около 30 домов", - добавил он.

Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 03

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Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 04
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 05
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 06
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 07
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 08
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 09
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 10
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 11

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Топ комментарии

  • SabakaBarabaka Yo 5c6ddb84
    блиин... все же сгорело. кто его уже восстановит и как? и ядерной войны не надо. это какими надо быть уродами, стирать города. чтоб ты подох уже сцарь в обоссаных портках.
  • Garry Grant
    На г+г пиарят лободу. Тьфу,*****.🤮
  • Ян Сапега
    орда проклята
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