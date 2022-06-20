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Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Рашисты били крылатыми ракетами "воздух-земля", "Градами", артиллерией, танками. Обстрелы были в 10 населенных пунктах. Есть убитые и раненые мирные жители. Полицейские изъяли доказательства военных преступлений РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

"Под огнем врага находились города Авдеевка, Торецк, Бахмут, Зализное, пгт Нью-Йорк, села Зайцево, Ближняя Дылеевка, Шевченко, Первомайское, Павловка. Разрушений претерпел 21 гражданский объект – 12 жилых домов, шесть из них многоквартирные, больница, админздание, помещения предприятия связи, исправительная колония, гаражи", - говорится в сообщении.

Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 01

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Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 02
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 03
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 04
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 05
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 06
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 07
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 08
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 09
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 10
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 11

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Топ комментарии

  • Dmitry Begemotovich
    Как можно ударить зенитно-ракетными комплексами по земле? Вы там читаете что пишете?
  • Ireland
    ❗️З'явилася інформація про десятки вибухів та пожежу на острові Зміїний.

    Нагадаємо, що окупанти розмістили там дуже багато озброєння: ППО, бензовози, системи радіолокації, а також центр управління.

    Ймовірно, Силам оборони вдалось знищити там російську техніку.

    Чекаємо на офіційне підтвердження.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5


    Globusnews

    @globusnewsorg

    ·
    17 июн.

    Генерал Бен Ходжес: "Украина должна наносить ответные удары по территории России"

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