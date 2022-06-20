Задержан сторонник "русского мира" в Буче, у него изъяли оружие и боеприпасы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Нацполиция задержала сторонника "русского мира", у которого изъяли оружие и боеприпасы. 65-летний житель Бучи открыто поддерживал военную агрессию России против Украины и оправдывал оккупацию ее территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, во время расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ на территории Киевской области, оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины получили информацию о жителе Бучи, который поддерживал оккупацию полуострова Крым и полномасштабное вторжение российских военных в Украину.

"Злоумышленник – уроженец России, долгое время проживавший в Украине.

В ходе обыска по месту жительства полицейские изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Также обнаружена символика, указывающая на его приверженность "русскому миру".

"Следователи Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора задержали мужчину по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами), сообщили ему о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет", - говорится в сообщении.

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Після збору всієї доказової бази його діям буде надана остаточна правова кваліфікація.