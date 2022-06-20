Жители Мариуполя находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды, - Бойченко. ФОТО

Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки питьевой воды.

Об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Более 100 тысяч человек, которые до сих пор остаются в городе, не имеют доступа к питьевой воде. Сейчас оккупанты выдают ее один раз в неделю. Жители стоят в очередях по 4-8 часов. Они находятся на грани смерти. Это гуманитарная катастрофа. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы открыть зеленый коридор и спасти людей", - сказал городской голова.

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Он добавил, что россияне и коллаборанты ограничили доступ жителей к еде. При этом город остается без света газа и водоотводной системы.