Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Жители Мариуполя находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды, - Бойченко. ФОТО

2 97333
Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки питьевой воды.

Об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

Жители Мариуполя находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды, - Бойченко 01

"Более 100 тысяч человек, которые до сих пор остаются в городе, не имеют доступа к питьевой воде. Сейчас оккупанты выдают ее один раз в неделю. Жители стоят в очередях по 4-8 часов. Они находятся на грани смерти. Это гуманитарная катастрофа. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы открыть зеленый коридор и спасти людей", - сказал городской голова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты начали "медленную эксгумацию" в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Он добавил, что россияне и коллаборанты ограничили доступ жителей к еде. При этом город остается без света газа и водоотводной системы.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Eight Wonder 56eae116
    Руцкий мир пришел....
  • Paul Foxen
    Зате Дороги, ДОРОГИ ЯКІ хороші, від Чонгара до Маріуполя за 7 днів, без втрат!
  • Stanisław Lipski e940d0e5
    "Освободили". От всего.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости