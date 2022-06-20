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Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района. ФОТОрепортаж

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За минувшие враг нанес удары из артиллерийского оружия по сельской школе Юльевки Запорожского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района 01

"Ракетами попали в крышу и стены помещения. От ударной волны в окнах на маленькие осколки потрескалось стекло, а некоторые из них вообще вылетели из оконных проемов. В результате разрыва ракетных снарядов остались иссеченными двери и стены учебного заведения. Повреждена дворовая территория и забор, от прямого попадания и возгорания разрушено транспортное средство, припаркованное во дворе школы", - говорится в сообщении.

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Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района 02
Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района 03
Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района 04
Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района 05
Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района 06

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