Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района. ФОТОрепортаж

За минувшие враг нанес удары из артиллерийского оружия по сельской школе Юльевки Запорожского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Ракетами попали в крышу и стены помещения. От ударной волны в окнах на маленькие осколки потрескалось стекло, а некоторые из них вообще вылетели из оконных проемов. В результате разрыва ракетных снарядов остались иссеченными двери и стены учебного заведения. Повреждена дворовая территория и забор, от прямого попадания и возгорания разрушено транспортное средство, припаркованное во дворе школы", - говорится в сообщении.

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