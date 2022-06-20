В Одессе раздаются взрывы: Над городом дым. ФОТО
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В Одессе раздаются взрывы, в городе звучит воздушная тревога.
Об этом сообщает Суспільне Одеса, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что над городом дым. СМИ сообщают о работе ПВО.
Об этом сообщает Суспільне Одеса, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что над городом дым. СМИ сообщают о работе ПВО.
Zoya Kazanzhy 14 год
Коли мені сказали, що в Одесі виділили 150 мільйонів на ремонт доріг, я подумала: та ні, не може бути, фігня якась, вони довбограї, звісно, але ж не без інстинкту самозбереження. Мені ще раз про це сказали. Сайти владних органів у нас не працюють, війна. Тендери не проводять. Війна. Але дороги ремонтують. Не дивлячись на війну. У нинішньої влади на всіх рівнях щось сакральне відбувається з ремонтами доріг. Байден в хлам розбивався, закликаючи українську владу готуватися до великої війни. А нам Байден не указ. Тому що у нас «велике будівництво». Коротше, в Одесі ремонтують дороги. За 150 мільйонів гривень. Сайт Думская net знайшов підтвердження. Райадміністрації склали перелік доріг, муніципалітет затвердив, а військова адміністрація погодила. Казали люди, що очільник військовоі адміністрації Одещини Максим Марченко - космонавт і його використовують, як і хто може. Не хотілось вірити до останнього. Заспокойте мене, що він хоч не в долі. Переграв Труханов Марченка. Ремонти оформлюють як поточні. Бо капітальні статті витрат в умовах військового стану заблоковані. Шах і мат нам, електоральна отара. Шах і мат. Це при тому, що стан доріг в Одесі нормальний. Фірми, які отримують із міського бюджету кошти на ремонти/будівництво доріг, афільовані з нашими владними пацанами. А найкращий бізнес - то державний бюджет. Тому, як ви розумієте, дороги у нас ремонтуються цілорічно. Навіть під час війни. Бо ж немає більше на що гроші витрачати, розумієте? Чесно, хочеться руками потриматися за їхні горлянки. Просто суки.
Проєкт українського ударного безпілотника Сокіл-300 - 150 млн грн. (КБ ЛУЧ - дивість на ютуб) . Вартість виготовлення по факту замовлення - дешевше ніж Байрактар (не кажу вже про американські). Всі ракети готові, треба певна модернізація. Все є щоб робити самим передову зброю, але ніт, будемо купувати в інших та просити по світу. А це ж ще скільки робочих місць, окрім зміцнення обороздатності.
За «вишки бойка» мстять