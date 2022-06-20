Белорусы пытались взорвать ограждение на границе с Польшей, - пограничники. ФОТО
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Пограничники Беларуси пытались взорвать ограждение на границе с Польшей.
Об этом сообщила польская Пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.
Это произошло возле пограничного пункта в Дубиче-Церковне. Шесть белорусских солдат "пытались взорвать ограждение".
Также сообщается, что 19 июня польские пограничники задержали очередную партию белорусских нелегальных мигрантов. 21 человек, в том числе из Марокко, Сенегала и Индии, пытались незаконно попасть на территорию Польши.