Военный автомобиль с боеприпасами вспыхнул на железнодорожном переезде в Полтавской области, - ОВА. ФОТО

В Полтавской области на железнодорожном переезде загорелся военный автомобиль с боеприпасами.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района вспыхнул военный автомобиль. Он перевозил боекомплект. Идет детонация. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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"Возгорание уже погасили. К сожалению, один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу. Пиротехники начали обследовать территорию", - написал глава ОВА впоследствии.