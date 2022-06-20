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Военный автомобиль с боеприпасами вспыхнул на железнодорожном переезде в Полтавской области, - ОВА. ФОТО

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В Полтавской области на железнодорожном переезде загорелся военный автомобиль с боеприпасами.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

Военный автомобиль с боеприпасами вспыхнул на железнодорожном переезде в Полтавской области, - ОВА 01

"На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района вспыхнул военный автомобиль. Он перевозил боекомплект. Идет детонация. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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"Возгорание уже погасили. К сожалению, один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу. Пиротехники начали обследовать территорию", - написал глава ОВА впоследствии.

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Топ комментарии

  • freedom of speech
    На войне случается всякое. Главное чтобы это не было системно. Надеюсь бойцы не пострадали.
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Ніяка не деверсія,66 газон,замкнула проводка,я сам чув ці взриви.
    Від переїзду відїхала автівка метрів на 15 і спалахнула на великій розвилці(три дороги).
    Хлопець живий!
  • Осипенко Володимирівна Оксана
    Боже, збережи хлопців.
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