Парамедик Паевская (Тайра) о пребывании в российском плену: "Условия напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу". ФОТО
Об этом рассказала освобожденная из плена россиян парамедик Юлия Паевская (Тайра), передает Цензор.НЕТ.
"Пока я не буду постить селфи. Извините. Мой вес сейчас около 50 кг. Я слишком истощена и выгляжу ужасно. Но обо мне заботятся лучшие врачи, и скоро я вернусь в строй.
Снова и снова хочу поблагодарить за обмен, который был безусловно чудом Господним, и всем причастным к этому чуду.
Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, сидящих в застенках врага. Когда ты там, то кажется, что надежды нет и Украина уже не существует как государство.
Необходимо добиться, чтобы все пленники были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там – мы совершенно бесправны, как рабы.
Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье у нас нет, врачебная помощь недоступна.
Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, очутившись однажды в газенвагене. И я не шучу, к сожалению.
И это только малый процент происходящего в каменных мешках за линией столкновения.
Эта тема болезненна и остра.
Все пленные должны быть освобождены.
Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена.
Пока я в безопасном месте под наблюдением лучших врачей.
Скоро вернусь в строй, но надо восстановить силы.
Спасибо за ваши молитвы и помощь!
Мир вам.
Вместе все преодолеем", - рассказала Паевская.