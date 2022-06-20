Парамедик Паевская (Тайра) о пребывании в российском плену: "Условия напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу". ФОТО

Необходимо добиться, чтобы все украинцы, которые находятся в плену, были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что они там абсолютно бесправны, как рабы. Также нужно создать систему контроля и метод обмена.

Об этом рассказала освобожденная из плена россиян парамедик Юлия Паевская (Тайра), передает Цензор.НЕТ.

"Пока я не буду постить селфи. Извините. Мой вес сейчас около 50 кг. Я слишком истощена и выгляжу ужасно. Но обо мне заботятся лучшие врачи, и скоро я вернусь в строй.

Снова и снова хочу поблагодарить за обмен, который был безусловно чудом Господним, и всем причастным к этому чуду.

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Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, сидящих в застенках врага. Когда ты там, то кажется, что надежды нет и Украина уже не существует как государство.

Необходимо добиться, чтобы все пленники были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там – мы совершенно бесправны, как рабы.

Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье у нас нет, врачебная помощь недоступна.

Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, очутившись однажды в газенвагене. И я не шучу, к сожалению.

И это только малый процент происходящего в каменных мешках за линией столкновения.

Эта тема болезненна и остра.

Все пленные должны быть освобождены.

Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена.

Пока я в безопасном месте под наблюдением лучших врачей.

Скоро вернусь в строй, но надо восстановить силы.

Спасибо за ваши молитвы и помощь!

Мир вам.

Вместе все преодолеем", - рассказала Паевская.