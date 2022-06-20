Вследствие российских обстрелов на Сумщине возник лесной пожар, 1 человек погиб, - ГПСУ. ФОТО

В течение 20 июня войска РФ со своей территории обстреливали приграничье Сумщины из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГПСУ.

Пограничники зафиксировали более 110 взрывов на территории Украины. По предварительным данным, человеческие жертвы не зафиксированы.

Вследствие обстрелов на нескольких участках произошло возгорание лесного массива.





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Также в полдень два беспилотника врага сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской громады. Один человек погиб, еще один ранен.