Оккупанты достроили переправу возле поселка Купянск-Узловой на Харьковщине, - СМИ. ФОТО

Российские военные достроили понтонную переправу через реку Оскол возле временно оккупированного поселка Купянск-Узловой Харьковской области.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок от 19 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Спутник Planet Labs зафиксировал достроенную переправу рядом с разрушенным железнодорожным мостом.

Военные эксперты, которым журналисты "Схем" показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, – это альтернатива железнодорожному мосту, который пока не функционирует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ оказывает максимальное сопротивление, чтобы помешать ВСУ дойти до границы в Харьковской области, - Маляр

Процесс постройки понтонной переправы спутник зафиксировал 3 июня.

Также журналисты проанализировали спутниковые снимки этой территории за другие даты. По состоянию на 26 мая строительные работы зафиксированы не были. Первые признаки появились 30 и 31 мая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине ВСУ уничтожили 23 захватчика, КамАЗ и радиолокационную станцию. ВИДЕО