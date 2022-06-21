Оккупанты достроили переправу возле поселка Купянск-Узловой на Харьковщине, - СМИ. ФОТО
Об этом свидетельствует спутниковый снимок от 19 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Спутник Planet Labs зафиксировал достроенную переправу рядом с разрушенным железнодорожным мостом.
Военные эксперты, которым журналисты "Схем" показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, – это альтернатива железнодорожному мосту, который пока не функционирует.
Процесс постройки понтонной переправы спутник зафиксировал 3 июня.
Также журналисты проанализировали спутниковые снимки этой территории за другие даты. По состоянию на 26 мая строительные работы зафиксированы не были. Первые признаки появились 30 и 31 мая.