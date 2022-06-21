Россияне обстреляли из РСЗО "Град" школу в Авдеевке, - глава ОВА Кириленко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 21 июня российские войска обстреляли школу в Авдеевке из реактивной системе залпового огня "Град".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Авдеевка. Школа номер 6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом.

Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около двух сотен школ", - говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что российские войска пришли на украинскую землю "уничтожать и убивать, прежде всего – гражданских".

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