В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, штурм возле Сиротино сдержан, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, количество жертв устанавливается, штурм возле Сиротино сдержан.

Об этом глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил утром 21 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрелы продолжались позапрошлую ночь и весь вчерашний день. Применялась авиация. Разрушены более десяти многоэтажек, частные дома, здание отдела полиции. На текущий момент обнаружено тело одного погибшего. Раненую женщину сразу эвакуировали в Краматорск. невозможно было безопасно передвигаться", – отметил Гайдай.











Также серьезные разрушения в Горном - повреждены 13 домов, в Новоивановке - семь, во Врубовке разрушен лицей.

Начальник областной военной администрации проинформировал, что в промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои: "Россияне попали в здание I проходной "Азота", обстреляли территорию кирпичного завода, поочередно открыли огонь в районе трех мостов".

Кроме того, авиационные удары враг нанес по Устиновке, Малорязанцеву, Белогоровке и Горному.

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Продолжаются бои вблизи Николаевки.

Сергей Гайдай добавил, что штурмовые действия российской армии вблизи Белой Горы и Сиротиного в настоящее время безрезультатны.