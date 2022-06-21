Воин батальона "Свобода" Владимир Андрейчук (Бармен) погиб в бою на Луганщине, защищая Украину. ФОТО

Владимир Андрейчук, "Бармен" погиб 18 июня 2022 от смертельного ранения, полученного в бою за свободную Украину, при защите города Северодонецк в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке экснардеп Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, как настоящий патриот Украины в самом начале войны Владимир приехал из Польши защищать свою родную землю от российских захватчиков и сразу вступил в ряды добровольческого батальона "Свобода".

До этого Владимир не имел военного опыта, но через несколько месяцев активного участия в боевых действиях при обороне Ирпеня, Гостомеля и Бучи проявил себя настолько мужественно и эффективно, что стал командиром подразделения.

"Бармен" был настоящим командиром, всегда заботившимся за свое подразделение. Положил много кафиров и вражеской техники. Ходил в разведку, организовывал огневые позиции", - отмечает Ильенко.

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Он также поделился тем, что о "Бармене" рассказывают его боевые собратья:

"Очень ответственный, инициативный, все делал продуманно. За ним всегда следовало его подразделение, ему верили, за ним шли ребята. Всегда улыбающийся, положительный. Замечательный человек, очень любил своих близких, был заботливым отцом для своего 8-летнего сына.

Это был бесстрашный воин, ежедневно уничтожавший противника и вражескую технику. Он стойко держал оборону и отважно шел в наступление.

Это сверхтяжкая потеря подразделения и для Украины. Защищать страну бок-о-бок с настоящим патриотом своей страны - это честь".

"Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по поводу непоправимой потери. В нашей памяти Владимир навсегда останется бесстрашным Героем! Помним и отомстим!", - резюмирует Ильенко.