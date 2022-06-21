Военные РФ в лагере для военнопленных занимаются деревообработкой и приносят пользу для общества, - Малюська. ФОТОрепортаж

В учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины для содержания военнопленных образован 51 участок, расположенный почти в каждом регионе Украины, и 1 лагерь, расположенный на западе государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Лагерь для военнопленных охраняется. Для содержащихся здесь лиц созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение. Важно, что военнопленные работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу для украинского общества", - рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, во время действия правового режима военного положения в Украине, если доставить военнопленных непосредственно в лагерь для содержания таких лиц невозможно – с целью сохранения жизни и здоровья военнопленные могут временно находиться в участках, созданных в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Кроме того, в участки направляют тех военнопленных, о которых есть информация об их обмене в ближайшее время.

"Условия содержания как в лагере, так и на участках для содержания военнопленных, правила обращения с этими лицами соответствуют их статусу и базируются на требованиях норм международного гуманитарного права. Мы ведь, в том числе и в вопросе обращения с военнопленными, не можем вести себя как варвары. Потому что мы страна цивилизованная, мы часть европейского сообщества. Кроме того, я уверен, что когда мы показываем, как мы удерживаем российских пленных – эти кадры непременно увидят в России, и мы рассчитываем, что они будут наших граждан содержать в аналогичных условиях, пока мы их не обменяем", - пояснил глава Минюста.

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