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За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили 54 гражданских объекта – жилые дома и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 01

"Под огнем врага находились города Авдеевка, Мирноград, Горняк, Курахово, Бахмут, Торецк, Дружковка, Северск, пгт Желанное, Кураховка, Острое, Нью-Йорк, села Опытное, Резниковка, Тоненькое, Белая Гора. Россияне били с авиации, ЗР С-300", реактивных систем "Торнадо-С" и "Ураган", артиллерии, танков. Оккупанты применяли кассетные снаряды", - говорится в сообщении.

Зруйновано та пошкоджено 41 житловий будинок, 10 із них багатоквартирні, дошкільний навчальний заклад, ферма, шахта, заводи, виправна колонія тощо. Крім того, сьогодні вночі російські війська обстріляли школу в Авдіївці снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом. Будівля вигоріла. Це вже третя школа, знищена росіянами в місті.


За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 02

Смотрите: Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТОрепортаж


За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 03
За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 04
За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 05
За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 06
За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 07
За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 08
За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 09
За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 10
За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 11
За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 12
За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 13
За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 14
За сутки россияне в Донецкой области ударили по частным домам, шахте и учебным заведениям. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 15

 

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