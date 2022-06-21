Безуглая раскрыла детали визита Зеленского в Лисичанск 5 июня и опубликовала ФОТО
Об этом она написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото. Он приехал тогда под обстрелами, скрыто, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами", - подписала Безуглая фотографию.
Вскоре нардеп раскрыла детали визита.
"Это было 5 июня. Да, под обстрелами. Тайно для врага. В самое сердце битвы за Донбасс. Тогда его приезд не только шокировал и вдохновил, но и привел к ряду решений, которые имели решающее значение дальше", - добавила Безуглая.
Она также отметила, что когда разговаривала с Зеленским на улице, разговор время от времени перебивали громкие звуки вражеских обстрелов.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский вручил воинам награды на передовых позициях под Лисичанском.