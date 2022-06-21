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В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТО

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При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан иностранный гражданин по факту незаконного хранения, перевозки и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, гражданин иностранного государства организовал поставки и сбыт кокаина в Киеве в особо крупных размерах.

"В ходе досудебного расследования проведен ряд обысков, в ходе которых в автомобиле, по месту жительства задержанного и в помещении, где изготовлялось наркотическое средство, изъято около 2 кг кокаина, прекурсоры, оборудование для изготовления, фасовки наркотиков, денежные средства - около 3700 долларов США и 8000 грн, доллары США с признаками подделки, 2 предмета похожих на огнестрельное оружие, 21 патрон, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, документы с явными признаками подделки", - говорится в сообщении.

В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 01
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 02
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 03
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 04
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 05
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 06
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 07
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 08

Кроме того, отмечается, что стоимость изъятого наркотического средства составляет около 11 млн грн.

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В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении УКР ГУ Нацполиции в Киеве.

Топ комментарии

  • Paul Foxen
    Невже Трахомонію затримали з товаром для главнюка
  • Small Jerboa
    "Це до нас!" - почувся крик з Банкової.
  • Ольга Жмудовська
    от кого треба розстрілювати на місці незалежно від військового стану - так це наркоторгівців. Це убивче сміття треба прибирати
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