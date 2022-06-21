В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, гражданин иностранного государства организовал поставки и сбыт кокаина в Киеве в особо крупных размерах.
"В ходе досудебного расследования проведен ряд обысков, в ходе которых в автомобиле, по месту жительства задержанного и в помещении, где изготовлялось наркотическое средство, изъято около 2 кг кокаина, прекурсоры, оборудование для изготовления, фасовки наркотиков, денежные средства - около 3700 долларов США и 8000 грн, доллары США с признаками подделки, 2 предмета похожих на огнестрельное оружие, 21 патрон, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, документы с явными признаками подделки", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что стоимость изъятого наркотического средства составляет около 11 млн грн.
В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении УКР ГУ Нацполиции в Киеве.