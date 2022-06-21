Рашисты за сутки 40 раз обстреляли Луганскую область из авиации и артиллерии. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Интенсивность обстрелов гражданской и промышленной инфраструктуры со стороны российских оккупационных войск не утихает.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции.

"За прошедшие сутки правоохранители задокументировали 40 обстрелов из артиллерии и авиации территории Луганщины. Разрушены или уничтожены 13 домов в Горном, 7 - в Новоивановке, во Врубовке разрушено учебное заведение, в Северодонецке и Лисичанске - промышленные объекты, враг объекты жизнеобеспечения. В результате обстрелов ранены и погибли. Авиационные удары нанесены по Устиновке, Малорязанцевому, Белогоровке и Горному", - говорится в сообщении.









Также разоблачены 7 коллаборантов, которые активно сотрудничали с врагом и поддерживали оккупационные войска РФ. Зарегистрировано 3 уголовных производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 289 УК "Незаконное завладение транспортным средством". Полицейские получили 18 обращений по поводу пропажи без вести или потери связи с родными.

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