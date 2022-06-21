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Рашисты вновь ударили по Каменскому, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж

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По состоянию на сегодняшний день оккупационные войска РФ продолжают наносить удары по населенным пунктам Запорожской области.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Российские войска продолжают прицельно уничтожать мирное село на линии разграничения. Ежедневно под огнем страдают гражданские объекты и местные жители, которые до сих пор остались на территории. Регулярными обстрелами российские захватчики ежедневно уничтожают до сих пор уцелевшие частные дома и приусадебные участки. Местных жителей, которые не отважились эвакуироваться, не всегда спасает соблюдение правил безопасности и нахождение в укрытиях", - говорится в сообщении.

Рашисты вновь ударили по Каменскому, - Запорожская ОВА 01

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Рашисты вновь ударили по Каменскому, - Запорожская ОВА 02
Рашисты вновь ударили по Каменскому, - Запорожская ОВА 03
Рашисты вновь ударили по Каменскому, - Запорожская ОВА 04
Рашисты вновь ударили по Каменскому, - Запорожская ОВА 05
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Рашисты вновь ударили по Каменскому, - Запорожская ОВА 10

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