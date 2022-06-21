Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара разрушено здание харьковского метрополитена. Следователи фиксируют последствия ночного обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате взрыва травмы получил 61-летний мужчина. С телесными повреждениями его доставили в больницу.











По данным правоохранителей, 20 июня около 23:55 в результате вражеских обстрелов причинены разрушения одному из зданий харьковского метрополитена. Повреждена крыша, частично разрушены стены, выбиты оконные рамы. Взрывной волной повреждена стена напротив выхода из депо. Частично разрушены вагоны.

Сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского РУП №2 провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. Работа полиции проводилась совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

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Собранные материалы будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью российские войска обстреляли депо метрополитена, в результате чего один человек ранен.

Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что в результате удара баллистической ракеты по инфраструктуре метрополитена повреждено по меньшей мере три поезда.

КП "Харьковский метрополитен" проинформировало, что "по техническим причинам движение поездов на участке Салтовской линии от станции "Академика Барабашова" к станции "Героев труда" временно приостановлено".