Новости Фото • Война

Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена. ФОТОрепортаж

16 12714
В результате ракетного удара разрушено здание харьковского метрополитена. Следователи фиксируют последствия ночного обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате взрыва травмы получил 61-летний мужчина. С телесными повреждениями его доставили в больницу.

Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена 01
Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена 02
Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена 03
Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена 04
Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена 05

По данным правоохранителей, 20 июня около 23:55 в результате вражеских обстрелов причинены разрушения одному из зданий харьковского метрополитена. Повреждена крыша, частично разрушены стены, выбиты оконные рамы. Взрывной волной повреждена стена напротив выхода из депо. Частично разрушены вагоны.

Сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского РУП №2 провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. Работа полиции проводилась совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии: Минимум 7 человек пострадали (обновлено)

Собранные материалы будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью российские войска обстреляли депо метрополитена, в результате чего один человек ранен.

Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что в результате удара баллистической ракеты по инфраструктуре метрополитена повреждено по меньшей мере три поезда.

КП "Харьковский метрополитен" проинформировало, что "по техническим причинам движение поездов на участке Салтовской линии от станции "Академика Барабашова" к станции "Героев труда" временно приостановлено".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
  • Valter Valter
    Никакое ПВО не сможет перехватить такое количество ракет которые Пидоросия по нам выпускает. Только ответные удары по территории РФ могут остановить этот безнаказанный беспредел
  • Hanka Panyanka
    русня не жалеет многомилионные ракеты чтобы накрыть несколько стареньких вагонов харьковского метро и разрушить депо, которому тоже лет немало..., это просто геноцид и желание выпалить нашу жизнь дотла...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости