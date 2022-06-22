Фотографа Левина россияне казнили после пыток, - "Репортеры без границ". ФОТО

"Репортеры без границ" считают, что украинского журналиста и фотографа Макса Левина и его друга, солдата Алексея Чернышова российские солдаты казнили под Киевом сознательно, вероятно, после допросов и пыток.

Об этом сообщили "Репортеры без границ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Организация обнародовала отчет о работе в Украине двух следователей, с 24 мая по 3 июня выяснявших обстоятельства гибели Левина. Согласно их выводам, фотографа и его друга и охранника казнили российские солдаты в лесу под Киевом, возможно - после допросов и даже пыток.

Тела Левина и Чернышова нашли 1 апреля в лесу близ села Мощун, в 20 км к северу от Киева. Двое мужчин были убиты 13 марта.

Читайте: В Киевской области погиб документалист и фотограф Макс Левин. ФОТО

Руководитель следственного отдела RSF Арно Фроже и французский военный фоторепортер Патрик Шовель, работавший с Левиным на Донбассе в конце февраля, больше недели собирали в Украине доказательства и подсказки об обстоятельствах смерти Левина.

Они пришли к выводу, что Левина и Чернышова хладнокровно казнили. На основе собранной информации и доказательств следователи RSF смогли восстановить события.

10 марта Левин потерял свой беспилотник в лесу близ Мощуна, пытаясь получить кадры военного вторжения России в этот район.

Когда через три дня он вернулся в эти леса, россияне уже занимали часть леса. Местность была враждебная, но Левин хотел вернуть свой беспилотник, потому что был убежден, что последние снимки, которые он сделал, очень важны. Ему это не удалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С убитым оккупантами фотожурналистом Максом Левиным простились в Михайловском соборе Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители RSF прибыли в Украину 24 мая, спустя почти два месяца после деоккупации. Однако местность все еще была опасна: россияне оставили ловушки и взрывные устройства. В деревне до сих пор чувствуется запах гари, земля усыпана обломками бронетехники, половина домов разрушена, немногочисленные жители травмированы.

В сопровождении сотрудников сил безопасности Украины RSF удалось определить место преступления. Обугленный "Форд Маверик" Левина все еще был там.

На месте происшествия специалисты RSF нашли несколько пуль, а также документы, удостоверяющие личность Чернышова, и обнаружили 14 пуль в его автомобиле.

Несколько предметов с возможными следами ДНК, которые свидетельствуют о присутствии российских солдат очень близко к месту убийства Левина и Чернышова, также были идентифицированы RSF, и некоторые из них были изъяты.

На последнем этапе поиска, инициированного RSF, металлоискатели обнаружили пулю, которая, вероятно, попала в Левина.

"Репортеры без границ" не смогли получить ответы на все интересующие их вопросы, но выдвинули две гипотезы о том, как могли развиваться события. Организация надеется, что однажды доказательства приведут к установлению лиц, совершивших это двойное убийство.

Генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар отметил, что "анализ фотографий с места преступления, сделанных на месте наблюдений и изъятых вещественных доказательств четко указывают на казнь, которой, возможно, предшествовал допрос или даже пытки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала вторжения РФ погибли 32 журналиста, - Ткаченко

Он добавил, что Макс Левин и его друг заплатили жизнью за борьбу за достоверную информацию, поэтому RSF будет бороться, чтобы идентифицировать и найти тех, кто их казнил.

Представителей RSF приняли заместитель генпрокурора Украины, начальник отдела расследования преступлений против СМИ и руководитель прокуратуры Киевской области.

Арно Фроже был официально допрошен СБУ в качестве свидетеля в Киеве 1 июня. RSF передали девять улик, собранных на местах, и флешку с несколькими десятками фотографий с места преступления, сделанных Патриком Шовелем.