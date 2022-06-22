СБУ предотвратила хищение комплектующих к самолетам ВСУ на 10 млн грн. ФОТО

Служба безопасности ликвидировала очередную угрозу обороноспособности нашего государства – в частности, схему хищения комплектующих к боевым самолетам на одном из госпредприятий в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленники пытались незаконно реализовать партию запчастей к авиадвигателям на общую сумму более 10 млн грн. Благодаря оперативному реагированию контрразведки СБУ в собственность государства вернули более полутысячи наименований продукции, которой достаточно для ремонта десятков единиц военной авиатехники. Установлено, что схему организовало руководство госпредприятия. Должностные лица "списывали" комплектующие как непригодные для использования и складировали их в закрытых помещениях завода.

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Затем они пытались "провести" угнанный товар по фиктивной процедуре закупки под видом приобретения новых запчастей и агрегатов. Для этого использовали аффилированные коммерческие структуры и вносили недостоверные сведения в отчетную документацию", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.