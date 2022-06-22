С командиром батальона "Карпатська Січ" Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня на Майдане Незалежности состоялась церемония прощания с легендарным Командиром батальона "Карпатська Січ" Олегом Куциным-"Кумом".
Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, на Изюмском направлении погиб комбат батальона "Карпатська Січ" и командир "Легіона Свободи" Олег Куцин. Создал добровольческий батальон в 2014 году, а уже на этом этапе превратил его в одно из наиболее боеспособных подразделений в составе ВСУ.
Воспоминания об Олеге Куцине читайте здесь.
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