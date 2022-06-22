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С командиром батальона "Карпатська Січ" Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 1100
Сегодня на Майдане Незалежности состоялась церемония прощания с легендарным Командиром батальона "Карпатська Січ" Олегом Куциным-"Кумом".

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

Напомним, на Изюмском направлении погиб комбат батальона "Карпатська Січ" и командир "Легіона Свободи" Олег Куцин. Создал добровольческий батальон в 2014 году, а уже на этом этапе превратил его в одно из наиболее боеспособных подразделений в составе ВСУ.

Воспоминания об Олеге Куцине читайте здесь.

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С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 01

С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 02
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 03
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 04
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 05
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 06
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 07
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 08
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 09
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 10
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 11
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 12
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 13
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 14
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 15
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 16
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 17
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 18
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 19
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 20
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 21
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 22
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 23
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 24
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 25
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 26
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 27
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 28
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 29
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 30
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 31
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 32
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 33
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 34
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 35
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 36
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 37
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 38
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 39
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 40
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 41
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 42
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 43
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 44
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 45
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 46
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 47
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 48
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 49
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 50
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 51
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 52
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 53
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 54
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 55
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 56
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 57
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 58
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 59
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 60
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 61
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 62
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 63
С командиром батальона Карпатська Січ Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве 64

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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