С командиром батальона "Карпатська Січ" Олегом Куциным, который погиб в бою с оккупантами, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня на Майдане Незалежности состоялась церемония прощания с легендарным Командиром батальона "Карпатська Січ" Олегом Куциным-"Кумом".

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

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Напомним, на Изюмском направлении погиб комбат батальона "Карпатська Січ" и командир "Легіона Свободи" Олег Куцин. Создал добровольческий батальон в 2014 году, а уже на этом этапе превратил его в одно из наиболее боеспособных подразделений в составе ВСУ.

Воспоминания об Олеге Куцине читайте здесь.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.