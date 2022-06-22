Артиллеристам ВМС передали новые пикапы и снаряжение. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко вместе с народными депутатами Европейской Солидарности побывал на южном фронте. Пятый Президент передал три новых пикапа и снаряжение артиллеристам Военно-морских сил ВСУ.

Порошенко не стал раскрывать подробности комплектации автомобилей, однако сказал – парни удовлетворены, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Мы договорились, что мы не раскрываем комплектацию, но это не базовая комплектация", – отметил Порошенко.

"Здесь мы видим всю Украину. Здесь ребята из Харькова, здесь ребята из Франковска, да, Руслан. Здесь ребята у нас и из Киева есть, из Николаева и Одессы. Так что вся география Украины представлена, и сегодня вся Украина защищает свою землю и выбрасывает российских орков на мусорку", – отмечает пятый Президент.

Читайте: Порошенко в эфире MSNBC: "Путин ведет войну не столько против Украины. Он воюет против всего мира"

"Именно эти воины сделали тем, кто напал и убивал наших людей, первый сюрприз в Чернобаевке. Они выдали им билет в ад. Артиллеристы, остановившие врага и отстоявшие Николаев. Спасибо генералу Марченко и спасибо тем ребятам, которые сейчас получили эти подарки. И огромная благодарность народу Украины", – говорит Порошенко.

Был и второй "подарок" врагам – отмечает Петр Порошенко. "Ибо ракета, которую мы создали с 14-го года и которая сейчас известна уже всему миру, которая называется "Нептун", выдала еще один билет, но уже в направлении рапанов, на дно у острова Змеиный. И большой корабль ракетами "Нептун", которые руководствовались именно этими ребятами, был отправлен ко дну, защитив Одессу, защитив весь юг от морского десанта и убрав противовоздушную оборону", – рассказывает пятый Президент.





"Сейчас уже невозможно делать десантные операции на черноморском побережье моря, потому что именно такие герои Украины – артиллеристы их прикрывают", – объясняет Петр Порошенко.

Он также отметил, что пикапы – это не первый и не последний подарок воинам-артиллеристам. "Мы с вами собираем средства на дроны, и среди 350 дронов, контракт на которые заключен, и половину из которых платите вы, перечисляя средства "Справі Громад", часть этих дронов придет сюда. И новые буксиры "Бехи", новые крейсеры "Москва", новые инфраструктурные объекты с русским будут ликвидированы, а это будет приближать победу Украины", – объясняет пятый Президент.

"Получив оружие от наших партнеров, имеющее больший радиус применения, чем российское оружие, мы, несмотря на количественное преимущество россиян, точно победим. Я убежден, в это надо верить и делать – каждый, кто что может, должен делать для того, чтобы Украина победила. И потому сегодня мы здесь, на юге. Поэтому сегодня мы поддерживаем наших бойцов", – говорит Порошенко.

"В ближайшее время поедем за границу для того, чтобы привезти новую партию уже вооружения и бронированной техники, новую партию грузовиков, и вы об этом скоро узнаете", – отметил Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко удваивает каждую сумму, собранную волонтерами ОО "Справа Громад".

Смотрите: Порошенко призывает власть создать общий орган для реализации "дорожной карты" членства Украины в Евросоюзе. ВИДЕО

"На каждую вашу гривну мы будем добавлять одну свою, и эффективность использования каждой вашей копейки будет вдвое выше. Мы находим лучшие цены, в кратчайшие сроки поставки и качественную продукцию. Лучшим – лучше!", – отмечает Петр Порошенко.

Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии израсходовано более 350 миллионов гривен.

За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и другое), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов).

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", отдельно тоже собрали десятки миллионов гривен для поддержки защитников Украины.