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Спутниковые снимки NASA зафиксировали пожар на "вышках Бойко". ФОТО

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Пожар на захваченных россиянами буровых платформах "Черноморнефтегаза" продолжается.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американского аэрокосмического агентства NASA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Впервые NASA зафиксировало пожар 20 июня, когда российские власти обвинили украинских военных в ударе по буровым платформам, так называемым "вышкам Бойко". Тогда было зафиксировано три очага пожара.

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21 июня пожар усилился. Тогда российские власти заявили, что огонь подошел к скважине.

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Спутниковые снимки NASA зафиксировали пожар на вышках Бойко 03

На снимках 22 июня видны четыре очага пожара.

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Как сообщалось, 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

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Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    Сподіваюсь, що палаючий Кремль буде видно з Місяця.
  • Solomon c5c4359c
    тихенько
  • Вася Шевченко f77d76ba
    по центру самый верх... тоже что-то полыхает (минимум 4 очага)

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