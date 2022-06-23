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Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай. ФОТО

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Со вчерашнего дня Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 01

"Со вчерашнего Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом. Впрочем, мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки от Золотого и Волчеяровки. Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. На этот раз огнем в химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание II проходной "Азота", российская армия "высвобождает" Северодонецк от жизни и рабочих мест.

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Несколько раз в течение 22 июня обстрелян Лисичанск. Зафиксированы разрушения в одной из школ города", – говорится в сообщении.


Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 02

Сообщается о троих раненых, госпитализированных в больницы Краматорска и Павлограда. Позавчера поздно вечером обнаружено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными при обстреле.


Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 03

"Считаны новые разрушения в Новоивановке - 8 домов, Горском - 8 домов, Золотом - 9 домов. Кроме того, за вчера российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротиному, авиационно-ракетные удары - по Горскому", - добавил Сергей Гайдай.


Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 04
Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 05
Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 06
Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 07
Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 08

Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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    - Наочна причина чому сталася війна. За 30 років незалежності так ніхто і не змінив мову колонізаторів на державну👇

  • Юрий Петров 33876dd3
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  • Nikolai Chizhevsky
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