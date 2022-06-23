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Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами ПВО. ФОТОрепортаж

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В украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, отправленные нам оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в фейсбуке.

"В украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, присланные нам кремлевскими уродами. Так, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил 21 мая. Боевая часть ракеты целая, а значит сбит зенитной ракетой на пути к цели", - говорится в сообщении.

Напоминают, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов. В случае их обнаружения необходимо сразу оповестить органы власти, полицию или военных.


Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 01

Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 02

Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 03

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Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 04

Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 05

Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 06

Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 07

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Думаю там давно вже мають всі креслення і схеми цього аналоговнета.
  • Serg Serg 94650416
    передать на исследования мудрым дядькам из
  • Mikhail F
    это говно стоит 10 млн. дол, понятно почему кацапы такие бедные
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