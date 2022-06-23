Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами ПВО. ФОТОрепортаж

В украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, отправленные нам оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в фейсбуке.

"В украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, присланные нам кремлевскими уродами. Так, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил 21 мая. Боевая часть ракеты целая, а значит сбит зенитной ракетой на пути к цели", - говорится в сообщении.

Напоминают, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов. В случае их обнаружения необходимо сразу оповестить органы власти, полицию или военных.













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