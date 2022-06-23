За сутки в Харьковской области произошло 12 пожаров, вызванных обстрелами РФ. Есть погибшие, - ГСЧС. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС Украины.
"Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Индустриальном (3), Немышлянском (1) районах Харькова, а также Чугуевском (5), Изюмском (2) и Богодуховском (1) районах области. Среди последних крупных пожаров, вызванных взрывами, пожар в сельскохозяйственном предприятии, расположенном в поселке Печенеги, где горела сушильная камера и сырье на площади 400 кв.м., в ликвидации огня принимали участие 3 пожарно-спасательных отделения.
Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели изъяли из-под завалов тела 5 человек. Две женщины погибли в разрушенной решистами котельной в г. Чугуеве. Еще двое мужчин и женщина попали под завалы разбомбленного двухэтажного жилого дома в поселке Золочев.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 25 вражеских боеприпасов.