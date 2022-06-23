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Оккупанты в Мариуполе создают "Юнармию", - Андрющенко. ФОТО

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В оккупированном Мариуполе приняли первых девять подростков в российскую военизированную организацию "Юнармия".

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Пропаганда нового уровня. Вчера показательно приняли первую девятку в путлерюгенд. Пока одни юноши сопротивляются, другие вместе с родителями и "просветителями" стремятся выслужиться. Отвратительно. Однако, желающих оказалось немного. Пассивное сопротивление в Мариуполе не уменьшается", - говорится в сообщении.

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Оккупанты в Мариуполе создают Юнармию, - Андрющенко 01
Оккупанты в Мариуполе создают Юнармию, - Андрющенко 02

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Топ комментарии

  • Green sheet
    А мне етих детей не жалко. Ихним же родителям ватным не жалко своих ублюдков отправлять на мясо в армию окупантов. Ето из тех которые не евакуировались потому что им все равно ( в лучшем случае) при какой власти жить
  • Ivan Snigirenko
    Это детки чиновников новой оккупационной власти. Для красивой картинки телевизора. Они врядли куда на войну пойдут, а поедут учиться в Европу по украинскому паспорту. А те дебилы что за ними вступят по принципу стада и их уже не будут по телеку показывать пойдут на войну.
  • Валентина Саюн c856325a
    Світ не без "добрих " людей. Покидьки що батьки, що їх приплод
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