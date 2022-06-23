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В Кировоградской области волонтер продавал автомобили из гуманитарной помощи, - Офис Генпрокурора. ФОТО

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При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю по факту продажи предметов гуманитарной помощи с целью получения прибыли

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

В Кировоградской области волонтер продавал автомобили из гуманитарной помощи, - Офис Генпрокурора 01

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По данным следствия, волонтер наладил незаконный механизм сбыта легковых авто, составляя фиктивные документы о якобы их безвозмездной передаче другим волонтерским общественным организациям. Так, общественная организация ввезла через таможенную границу Украины и задекларировала в качестве гуманитарной помощи три легковых автомобиля, которые подозреваемый доставил в Кропивницкий для продажи местному жителю.

В Кировоградской области волонтер продавал автомобили из гуманитарной помощи, - Офис Генпрокурора 02

Досудебное расследование осуществляют следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Кировоградской области.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова мерзенна гнида...
  • Світлана febb5df7
    Такі"волонтери" підривають віру у волонтерський рух.Коли бачу прохання про допомогу,уже думаю: чи не аферисти це.
  • vigo
    Думаю, такі "викриття" трапляються лише там, де прокурори не в долі.
    Ці утирки не вміють нічого, крім кришування.
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