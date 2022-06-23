Бойцы 10-й ГШБр уничтожили российский разведывательный беспилотник. ФОТО

Бойцы 10-й Горно-штурмовой бригады уничтожили российский беспилотник, который проводил разведку.

Об этом бригада сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один "Орлан" долетался. Сегодня для орков разведка оказалась не совсем успешной. "Сверхтехнологичный" беспилотник армии РФ досрочно и непланированно закончил свой полет. Обошлось это не без участия бойцов "Десятки". На фотографиях видно, что бак в этом чуде прогресса сделан из обычной бутылки и закрывается на пластиковую пробку. Как тебе такое, Илон Маск?" - говорится в сообщении.

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