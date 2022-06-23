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В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР. ФОТО

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Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в Ахтырке помещение, в котором прятали пропагандистскую литературу и другую атрибутику партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР 01

"По полученной информации, после того, как региональный офис партии был разрушен в ходе наступления российских оккупантов, местные активисты ОПЗЖ начали "спасать" имущество. Вещи перевозились в помещение, принадлежащее бывшему правоохранителю — депутату Ахтырского городского совета от ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

В ходе обыска работники ГБР обнаружили:

пропагандистские газеты и листовки;
компьютерная техника, мобильные телефоны, блокноты с черновыми записями с доказательствами противоправной деятельности;
удостоверение помощников народного депутата Украины.

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Кроме того, установлено, что местные партийцы ОПЗЖ во время полномасштабного наступления оккупантов открыто пропагандировали "русский мир", призвали поддерживать действия страны-агрессора и помогать оккупантам. В частности, секретарь Ахтырского городского совета, представитель партии ОПЗЖ, в социальных сетях и интервью публично высказывалась в поддержку оккупации Украины. Досудебное расследование по фактам коллаборационной деятельности продолжается.


В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР 02
В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР 03
В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР 04
В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР 05
В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР 06

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  • Super Gut
    Для дбр наводка: головний осередок опзж знаходиться зараз у верховній раді. Чекаємо, коли повяжуть льовочкіна, бойко, шуфрича.
  • Ned Stark
    Юрій Чмирь? З такою фамілією тільки балотуватися!
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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