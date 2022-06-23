В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
"По полученной информации, после того, как региональный офис партии был разрушен в ходе наступления российских оккупантов, местные активисты ОПЗЖ начали "спасать" имущество. Вещи перевозились в помещение, принадлежащее бывшему правоохранителю — депутату Ахтырского городского совета от ОПЗЖ", - говорится в сообщении.
В ходе обыска работники ГБР обнаружили:
пропагандистские газеты и листовки;
компьютерная техника, мобильные телефоны, блокноты с черновыми записями с доказательствами противоправной деятельности;
удостоверение помощников народного депутата Украины.
Кроме того, установлено, что местные партийцы ОПЗЖ во время полномасштабного наступления оккупантов открыто пропагандировали "русский мир", призвали поддерживать действия страны-агрессора и помогать оккупантам. В частности, секретарь Ахтырского городского совета, представитель партии ОПЗЖ, в социальных сетях и интервью публично высказывалась в поддержку оккупации Украины. Досудебное расследование по фактам коллаборационной деятельности продолжается.