Харьковщину обстреляли снарядами, которые могут взорваться в течение 40 часов. ФОТО
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Россияне использовали при обстреле поселка Слатино кумулятивно-осколочные боевые элементы с механизмом самоликвидации.
Об этом сообщили в Дергачевской территориальной громаде, передает Цензор.НЕТ.
"Это очень опасные снаряды, которые могут взорваться в любой момент в течение 40 часов", - говорится в сообщении.
В обществе напомнили, что боеприпасы и подозрительные предметы запрещено брать в руки, к ним нельзя даже приближаться.
"Немедленно сообщите ГСЧС, МВД или ВСУ по телефонам 101, 102, 112, 0800507028", - призвали в общине.