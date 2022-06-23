СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в Ривненской области недалеко от границы с Беларусью. ФОТОрепортаж

В Ривненской области в одном из заброшенных жилых домов Заречненского района, граничащем с Республикой Беларусь, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с боеприпасами.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

"При отработке антитеррористических мер на территории Ривненской области, в частности, разоблачения вражеских диверсионных групп, сотрудники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами. Схрон был обустроен в одном из заброшенных жилых домов Заречненского района, который граничит с Республикой Беларусь", - рассказали в СБУ.

Все средства поражения были сложены в сумку и тщательно спрятаны.

"Спецназначенцы изъяли из тайника:

- РПГ-22;

- гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами;

- ящик с патронами разного калибра – около 100 единиц.

Изъятые боеприпасы направлены на проведение взрывотехнических экспертиз.

Продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к обустройству тайника", - добавили в ведомстве.











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