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Рашисты обстреляли Пологовский район. Некоторые дома разрушены до основания, - Запорожская ОВА. ФОТО

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За минувшие сутки в полицию поступило шесть сообщений о последствиях вражеских обстрелов в Пологовском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

Рашисты обстреляли Пологовский район. Некоторые дома разрушены до основания, - Запорожская ОВА 01

"На этот раз враг попал по трем населенным пунктам - Гуляйполю, селам Новониколаевцы и Успеновцы. Так, в результате обстрела по указанным поселкам, в домах разрушены крыши, разбиты окна, разрублены стены, повреждены заборы ограждения и дворы. В Гуляйполе оккупанты также разрушили несколько зданий. Снарядами повреждены кровельные покрытия, стены, окна, двери.

Также деформации подверглись и другие хозяйственные здания, беседки и придомовые территории. У некоторых жителей города ракеты попали прямо в их дома. Сейчас, кроме выгоревших дотла сооружений, у людей ничего не осталось", - говорится в сообщении.

Рашисты обстреляли Пологовский район. Некоторые дома разрушены до основания, - Запорожская ОВА 02

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Рашисты обстреляли Пологовский район. Некоторые дома разрушены до основания, - Запорожская ОВА 03

Рашисты обстреляли Пологовский район. Некоторые дома разрушены до основания, - Запорожская ОВА 04

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Це вони звільняють мешканців від тиску неонацистів, як сказала гаваряща каняка.
  • Анатолий Викторович 69e8413b
    Иди ***** кацап вонючий
  • Amber
    Что то тебя , кацап , сильно понесло , пора туда
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