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Вместе с оккупантами находился на Киевщине: Экс-нардепу-регионалу Маркову сообщено о подозрении в коллаборационизме. ФОТОрепортаж

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Подозрение в коллаборационной деятельности получил экс-нардеп "Партии регионов" Игорь Марков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В марте 2022 года он находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками российской федерации. Он был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы об "асвабадителях"". Впоследствии эти ролики публиковали прокремлевские СМИ, в том числе федеральный телеканал при министерстве обороны РФ", - говорится в сообщении.

В мае 2022 года экс-нардеп принял участие в проведении информационной кампании РФ, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины.

В настоящее время при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и материалах СБУ и Нацполиции экс-нардепу сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

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Вместе с оккупантами находился на Киевщине: Экс-нардепу-регионалу Маркову сообщено о подозрении в коллаборационизме 01
Вместе с оккупантами находился на Киевщине: Экс-нардепу-регионалу Маркову сообщено о подозрении в коллаборационизме 02
Вместе с оккупантами находился на Киевщине: Экс-нардепу-регионалу Маркову сообщено о подозрении в коллаборационизме 03

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Топ комментарии

  • Voc Vox
  • Yuriy Karyy
    З хера ви його єпальнік замалювали ?
  • Bodalux
    СБУ Баканова - дуже "ефективне", з одного боку зливають повністю південь України, з другого боку оголошують заочні підозри, які ніякого змісту не мають. Вони швидше дбають за безпеку зеленої влади, ніж України.
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