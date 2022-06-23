Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Золочеве Харьковской области. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают убивать мирное население Харьковщины. 23 июня ракета российской армии попала в двухэтажный многоквартирный дом. Есть погибшие и раненые мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сверхмощная ракета ударила по центру здания. Домовладение полностью уничтожено. Также повреждены находившиеся рядом сооружения и гаражи.





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Полицейские вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разобрали завалы, под которыми нашли погибших.





Открыто досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

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