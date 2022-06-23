Обезврежена российская авиабомба ФАБ-500, которая с марта пролежала на крыше девятиэтажки в Харькове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове саперы провели операцию по обезвреживанию российской авиабомбы ФАБ-500, которая находилась на крыше жилого 9-этажного дома на Северной Салтовке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.

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Авиабомба ФАБ-500 еще в марте была сброшена на Харьков с самолета российских оккупантов, попала в крышу жилой 9-этажки в жилом массиве Северная Салтовка и застряла на ее техническом этаже.







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Отмечается, что это очень мощная неуправляемая фугасная бомба, несущая 300 кг взрывчатого вещества. Она способна была разрушить этот дом полностью, но к счастью не сработала. В марте пиротехники ГСЧС дезактивировали бомбу, выкрутив контактный взрыватель. Однако применить тяжелую технику, чтобы достать ее с высоты и обезвредить полностью, не было возможности из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов.







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Сегодня к проведению этой операции были привлечены специальный аварийно-спасательный автомобиль, автопогрузчик, пиротехнический автомобиль, тяжелый автокран и около 10 саперов и спасателей. Бомбу достали и вывезли для обезвреживания.