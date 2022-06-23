Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС. ФОТОрепортаж

В течение недели, с 23 по 29 июня, исторический центр Вены будут украшать плакаты с оригинальным дизайном и ключевым месседжем "Украина – кандидат на членство в ЕС".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инициатором и заказчиком промокампании выступило Посольство Украины в Австрии. Цель – донести до рядового прохожего идеи исторического и культурного родства Украины и общества европейских стран. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец, "утверждение этого посыла в системе социокультурных координат Европы приобретает особое звучание именно теперь, когда Украина защищает свое будущее, а также отстаивает мир и безопасность на континенте, героически защищает европейские ценности".





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Передача сигналов через средства визуальной коммуникации является одним из наиболее эффективных способов донесения информации. В Вене изобразительное искусство имеет выдающиеся традиции и огромную силу действия. Именно поэтому для обращения к целевой аудитории была выбрана форма плаката, в котором главный месседж усиливается оригинальным графическим воплощением. Он содержит украинские подсолнечники, альпийские эдельвейсы и звезды Евросоюза, объединенные в веночек, и синичку, символизирующую добро, хорошее известие, трудолюбие.

Концепция и креативная идея разработана Александрой Саенко, главой венской общественной организации "Центр украинских инициатив в культуре, политике и экономике". Воплощение идеи было заказано известной украинскому дизайнеру, художнице и иллюстратору Маричке Рубан: "Украина с 2014 года тяжело борется за украинские цели и доказывает свою принадлежность к Европе. Я была рада сделать этот принт с четким и стремительным сообщением, понятной идентификацией и украинской душой"







Плакаты с веночком из украинских, австрийских и европейских символов размещены на сити-лайтах в первом районе Вены. Их можно увидеть возле ратуши, на площадях Фрайунг и Морцинплатц, вдоль знаменитого бульварного кольца Ring и других многолюдных местах исторического центра австрийской столицы. Согласно информации компании Gewista, ведущего австрийского оператора наружной рекламы, плакат увидят около 247 тыс. человек.





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