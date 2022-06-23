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Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС. ФОТОрепортаж

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В течение недели, с 23 по 29 июня, исторический центр Вены будут украшать плакаты с оригинальным дизайном и ключевым месседжем "Украина – кандидат на членство в ЕС".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 01

Инициатором и заказчиком промокампании выступило Посольство Украины в Австрии. Цель – донести до рядового прохожего идеи исторического и культурного родства Украины и общества европейских стран. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец, "утверждение этого посыла в системе социокультурных координат Европы приобретает особое звучание именно теперь, когда Украина защищает свое будущее, а также отстаивает мир и безопасность на континенте, героически защищает европейские ценности".

Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 02
Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 03

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Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 04

Передача сигналов через средства визуальной коммуникации является одним из наиболее эффективных способов донесения информации. В Вене изобразительное искусство имеет выдающиеся традиции и огромную силу действия. Именно поэтому для обращения к целевой аудитории была выбрана форма плаката, в котором главный месседж усиливается оригинальным графическим воплощением. Он содержит украинские подсолнечники, альпийские эдельвейсы и звезды Евросоюза, объединенные в веночек, и синичку, символизирующую добро, хорошее известие, трудолюбие.

Концепция и креативная идея разработана Александрой Саенко, главой венской общественной организации "Центр украинских инициатив в культуре, политике и экономике". Воплощение идеи было заказано известной украинскому дизайнеру, художнице и иллюстратору Маричке Рубан: "Украина с 2014 года тяжело борется за украинские цели и доказывает свою принадлежность к Европе. Я была рада сделать этот принт с четким и стремительным сообщением, понятной идентификацией и украинской душой"


Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 05
Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 06

Плакаты с веночком из украинских, австрийских и европейских символов размещены на сити-лайтах в первом районе Вены. Их можно увидеть возле ратуши, на площадях Фрайунг и Морцинплатц, вдоль знаменитого бульварного кольца Ring и других многолюдных местах исторического центра австрийской столицы. Согласно информации компании Gewista, ведущего австрийского оператора наружной рекламы, плакат увидят около 247 тыс. человек.


Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 07

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Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 08
Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 09

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  • Sophia-Maria Duglass


    Україна і Австрія - мають спільни гени - Кельтів .
  • Владислав
    кацапен зубен клацен - клацен)
  • Andrew86
    «Україна будуватиме європейську лібералізовану державу, але з потужним захистом на зразок ізраїльського - Президент під час спілкування з професорами та студентами вишів Ізраїлю» - у нашей украинской власти новая мантра: «після перемоги», она никак не может избавиться от незаконной торговли в подземных переходах, метро; беззакония судей и прокуроров; от сотен объектов незаконного строительства в Киеве и по всей Украине; беспредела скотовозов-«маршруток» в Киеве… Проще простого - это НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ и обещать начать служить народу когда-то в будущем, после победы.
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