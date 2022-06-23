В течение 23 июня россияне убили 6 мирных жителей Донетчины, еще 5 получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

В Донецкой области за сутки 23 июня россияне убили 6 мирных жителей, еще 5 человек сегодня получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 23 июня россияне убили 6 мирных жителей Донетчины: 3 в Пришибе, 2 в Авдеевке и 1 в Часовом Яру. Еще 5 человек сегодня получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе", - написал он.

Читайте также: За день Россия убила 4 и ранила 6 мирных жителей Донецкой области, - глава ОВА Кириленко. ИНФОГРАФИКА