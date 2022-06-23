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В оккупированном Севастополе два судна загружаются ворованным украинским зерном. ФОТО

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Под загрузкой у зернового терминала в Севастопольской бухте стоят сразу два балкера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В оккупированном Севастополе два судна загружаются ворованным украинским зерном 01

На северо-восточном берегу Доковой бухты, которая является частью большой Севастопольской бухты, у причала зернового терминала "Авлита" стоят два балкера, названия которых невозможно прочесть из-за большого расстояния к ним.

Ближнее судно – класса "река-море". Над судами висит белая дымка – так обычно бывает при погрузке зерновых культур.

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15 июня Крым.Реалии сообщали, что под загрузкой зерновыми культурами стоял российский балкер "Михаил Ненашев", порт приписки которого Астрахань.

Отмечается, что в Севастополе каждый день грузят на суда украинское зерно. Ранее в оккупированном Крыму заметили наполненные зерном грузовики с украинскими номерами.

Топ комментарии

  • Kek Jager
    Надо давно уже фермерам Херсонщины и Запорожья с дроном закинуть емкости с грибком мощным в термосе охлажденном, чтобы они развели этот грибок в воде как следует и затем обрызгали зерно в хранилище. Пускай кацапы увидят, как на корабле краденное зерно резко начнет гнить и все прогниет насквозь. Вполне здравая работа уничтожать так, чтобы не досталось врагу. Британцы в 41-ом убили полторы тысячи французских моряков и десятки кораблей. Чтобы не достались врагу, кто пошел на сотрудничество и "мир любой ценой лучше войны". И ничего, полезная операция вышла в итоге, конечно вишисты ненавидеть стали британцев, да и после войны трупы никуда не делись, но именно так и надо было поступить. А не платить за мэра захваченного города 9-ю срочниками, кто как раз даже ценнее среднего бойцы был для обмена с политических причин.
  • Разсмеши смешного
    Какие могут быть претензии к фермерам Херсона и Запорожья? Вопросы есть к ответственным в Киеве за чонгарский про*б. Але то не на часі.
  • vterra w
    якби з тими машинами чи кораблями щось сталось то було б менше бажаючих співучасті в крадіжках
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