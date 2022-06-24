Среднему десантному кораблю "Юрий Олефиренко" и 29-му дивизиону надводных кораблей ВМС ВСУ присвоен знак отличия "За мужество и отвагу". ФОТО
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Почетными знаками отличия "За мужество и отвагу" отмечены средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и 29-й дивизион надводных кораблей ВМС ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Почетными знаками отличиями "За мужество и отвагу" отмечены средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и 29-й дивизион надводных кораблей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Соответствующие Указы №435/2022 и №434/202 ", – говорится в сообщении.