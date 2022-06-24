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В Рязанской области РФ упал и загорелся военный самолет Ил-76, четверо погибших. ВИДЕО+ФОТО

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В Рязанской области РФ совершил аварийную посадку и "частично разрушился" военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились девять человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"При проведении учебно-тренировочного полета без груза из-за обнаруженной неисправности двигателя экипажем было принято решение совершить посадку на грунт. При столкновении с землей самолет частично разрушился", - говорится в сообщении.

Самолет при падении в Рязани задел линию электропередач.

В свою очередь Telegram-канал Baza, сообщает, что военно-транспортный самолет Ил-76 разбился при падении. Четверо человек погибли, остальные – госпитализированы.

Отмечается, что самолет упал в поле, при ударе о землю он загорелся.

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В Рязанской области РФ упал и загорелся военный самолет Ил-76, четверо погибших 01
В Рязанской области РФ упал и загорелся военный самолет Ил-76, четверо погибших 02
В Рязанской области РФ упал и загорелся военный самолет Ил-76, четверо погибших 03

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Топ комментарии

  • Red_Sky_On
    Добрий ранок повинен починатися саме з таких новин!
  • Kryva Bereza
    Просто возмутительно!!
    Почему самолёт перевозил так мало "хорошэх руски" !?
    По какой причине пилоты не дотянули до Воронежа !?
  • Белла Богун
    Козломорді пишуть, що летів з Оренбурга в Білгород. Дозаправився в Рязані і впав. Який тренувальний політ? Віз або орків на ротацію, або якесь залізяччя
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