Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай. ФОТО

Атака врага на Лисичанск отражена, в Северодонецке продолжаются бои, войска РФ завладели Николаевкой.

А еще в Лисичанске найдены тела двух погибших, раненый мужчина госпитализирован в Черновцы. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения российская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азота" и кирпичного завода, обстреляли поселки и кирпичные заводы. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные села", - отметил Гайдай.

Глава Луганщины добавил, что 23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия.

Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено.

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Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили врага отступить.

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"Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось завладеть Николаевкой", – говорится в сообщении.