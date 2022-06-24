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Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай. ФОТО

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Атака врага на Лисичанск отражена, в Северодонецке продолжаются бои, войска РФ завладели Николаевкой.

А еще в Лисичанске найдены тела двух погибших, раненый мужчина госпитализирован в Черновцы. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения российская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азота" и кирпичного завода, обстреляли поселки и кирпичные заводы. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные села", - отметил Гайдай.

Глава Луганщины добавил, что 23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия.

Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено.

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Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 01
Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 02
Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 03
Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 04
Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 05
Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 06
Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 07

Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили врага отступить.

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"Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось завладеть Николаевкой", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Перестаньте, Бутусов пише з міста. Вони тримаються,воюють і живуть. А хто і що накомандував,то вина хто їх вибрав. Знали очі,що купляли
  • Дик Шелдон
    А що не так? Поки до дійсно у Северодонецьку повільно але втрачаємо місто. Це не секрет. Завдання не втримати місто за будь яку ціну, а вимотати російську війскому машину, щоб потім резервом з західною зброєю, коли вона накопичеться у ВСУ, перейти у контрнаступ. Принаймні це наратив від нашої влади та військових, що план саме такий.
  • Sophia-Maria Duglass
    Безмозглу на Гиляку ! Ермака не одна Гиляка не выдержит 🤣🤣
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