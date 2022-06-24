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Оккупанты строят в Мариуполе фортификационные сооружения под видом жилых домов, - мэр Бойченко. ФОТО

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По словам мэра Вадима Бойченко, оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ и хотят использовать мариупольцев в качестве живого щита.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram.

Оккупанты строят в Мариуполе фортификационные сооружения под видом жилых домов, - мэр Бойченко 01

"Без лишней огласки оккупанты начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части, почти на границе территории города. То есть именно с ориентировочного направления контрнаступления ВСУ. Есть информация от мариупольцев, что за этими новыми сооружениями оккупанты сразу роют окопы и размещают технику. А людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями", - рассказал мэр.

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Оккупанты строят в Мариуполе фортификационные сооружения под видом жилых домов, - мэр Бойченко 02

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    а ми будували дороги
  • Підлога Маккартні
    дороги зеля строил, что б кацапам легче наступать было и денег украсть, как и Чонгар разминировал по указке Патрубка в Омане
  • Oleg Zaporogec
    А зелепітори дороги будували в займалися великим крадівництвом навіть тоді, коли знали, що повномасштабна війна з москалями неминуча
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