Маленькая София из Бучи потеряла руку и нуждается в помощи на протез. ФОТО
Об этом сообщила в инстаграме волонтер Алина, которая занимается помощью девочки, информирует Цензор.НЕТ.
"Я – София и я маленькая украинка. Я потеряла руку, маму и любимого кота в Буче. Я один из 910 детей, которые сегодня пострадали от рук соседней страны", - говорится в сообщении.
Девочка провела в больнице три месяца, пережила операцию и до сих пор испытывает в потерянной руке фантомные боли.
"Сейчас я в Риме, но содрогаюсь от каждого звука и боюсь самолетов. Когда я переживаю, у меня болит не только несуществующая рука, – боль отдает во все тело. В прошлой жизни я занималась конным спортом, но не знаю, смогу ли снова это делать с одной рукой", - говорится в сообщении.
Софии можно изготовить протез – его взялась сделать клиника из США. Но стоимость измеряется десятками тысяч долларов.
Помочь Софии можно, перечислив деньги:
4441 1144 5428 9404 Середюк Алина Валерьевна (моно)
+38 066 120 36 80 PayPal.