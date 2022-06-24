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Маленькая София из Бучи потеряла руку и нуждается в помощи на протез. ФОТО

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В Буче девочка потеряла маму, кота и руку. Она три месяца провела в больнице и до сих пор мучается от фантомных болей. Протез, который необходим Софии, стоит несколько десятков тысяч долларов.

Об этом сообщила в инстаграме волонтер Алина, которая занимается помощью девочки, информирует Цензор.НЕТ.

"Я – София и я маленькая украинка. Я потеряла руку, маму и любимого кота в Буче. Я один из 910 детей, которые сегодня пострадали от рук соседней страны", - говорится в сообщении.

Девочка провела в больнице три месяца, пережила операцию и до сих пор испытывает в потерянной руке фантомные боли.

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"Сейчас я в Риме, но содрогаюсь от каждого звука и боюсь самолетов. Когда я переживаю, у меня болит не только несуществующая рука, – боль отдает во все тело. В прошлой жизни я занималась конным спортом, но не знаю, смогу ли снова это делать с одной рукой", - говорится в сообщении.

Маленькая София из Бучи потеряла руку и нуждается в помощи на протез 01

Софии можно изготовить протез – его взялась сделать клиника из США. Но стоимость измеряется десятками тысяч долларов.

Помочь Софии можно, перечислив деньги:

4441 1144 5428 9404 Середюк Алина Валерьевна (моно)

+38 066 120 36 80 PayPal.

Топ комментарии

  • Елена Мазуренко
    Компенсації за знищення України та каліцтва українських людей можна чекати роками. А ми з Вами не обідніємо на 200-500 гривень, тим паче, що це дівчинка, яка в майбутньому стане жінкою і мамою.
  • Eques Patriam
    А вона компенсація буде якщо її не вимагати?

    Ну зберемо ми одній на протез про яку написали змі, та забудемо про неї. Там таких ще тисяча про яких ніхто не згадує. І ще як стає зрозуміло по заявах із верхівки терористичного утворення російська федерація (Пєсков, Путін, Медведев...) буде безліч. Росіяни не перестануть калічити наших дітей, бо вони задоволені ситуацією. Вони кайфують від цього.

    Росіяни ж ні в чому не винні, так?
    І владу в росії ж ніхто міняти не планує? Правда? Всі ж це заявляють.
    І виходить що дочка пілота, який зробив 1000 українських дітей каліками, виросте з повноцінним тілом та легко народить ще солдатів, які прийдуть вбивати українців, бо владу ж росії ніхто страчувати не планує.

    Ніхто росіян карати не планує. Вони ж ні в чому не винні? Правда? І виходить що росіяни будуть жити повноцінним життям, всім задоволені. Діти цих пілотів будуть жити, при тому навіть із усіма кінцівками та будуть радуватись своєму життю. Вони виростатимуть і будуть народжувати нових в ні в чому не винних солдатів влади рф, які постійно лізтимуть до нас вбивати наших людей, дітей і робити їх каліками.
  • _Igorko_
    Ось не знаю, матюкатись чи ні. Є в м. Брауншвайг (Німеччина) фонд, який опікується дітьми, що потребують протезування. Для України вони хотіли 3-6 діток (в залежності від складності) забезпечити протезами (здається швейцарськими) і опікуватися ними і одною супроводжуючою особою до досягнення 26-річного віку. Що в результаті? Українська стіна - МОЗ, корупція чи ще щось. Швидше за все фонд перенаправить гроші кудись інше. *****! Таки матюкнувся.
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