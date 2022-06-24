Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Константиновка потерпела вражеский ракетный удар – известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском, повреждено хозяйственное помещение теплосетей. Также от обстрела пострадали автомобили спасателей, которые прибыли для подвоза воды жителям города. Из-за боевых действий Константиновка до сих пор остается без централизованного водоснабжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Николаевской громаде россияне совершили артобстрел Райгородка - есть информация о 2 погибших и 1 раненом.
"Как всегда, жарко в Марьинской громаде. В течение ночи продолжались артиллерийские и минометные обстрелы. В Максимильяновке снарядами поврежден детсад, четыре жилых дома, еще в трех от обстрелов занялись пожары. ВСУ отбивает все вражеские атаки на этом направлении", - добавил Кириленко.