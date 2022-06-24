В Мариуполе пожар на мусорном полигоне. В городе третий день дым и вонь, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате пожара на мусорной свалке ежесекундно в воздух попадает множество химического яда, который вдыхают горожане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

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"Ко всем неурядицам в городе добавилась еще одна. Пожар на законсерированном мусорополигоне в районе ул.Флотской. Третий день дым и вонь окутывает Приморский район города. Пожар на мусорной свалке ежесекундно выбрасывает в воздух множество химического яда, который вдыхают горожане. Никаких мер по локализации или тушению оккупанты не принимают, потому что они не имеют мощностей для этого. Последствия такого поведения будут катастрофическими", - пишет Андрющенко.

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Он добавляет, что модульные дома "живого щита" строятся в непосредственной близости от свалки - на расстоянии до 1,5 км.