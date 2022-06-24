Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Войска РФ нанесли 18 ударов по Донецкой области, полицейские задокументировали преступления россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, под вражеским огнем оказались 14 населенных пунктов области. Правоохранители зафиксировали повреждения жилых домов, гражданских объектов и инфраструктуры. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

"За прошедшие сутки российские войска били по следующим населенным пунктам: г. Красногоровка, г. Авдеевка, с. Калиново, с. Воздвиженка, с. Первомайское, г. Бахмут. пгт Южное, с. Орловка, г. Железное, г. Славянск, с. Уманское, пгт Райгородок, г. Константиновка, с.Максимильяновка. Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", - отмечают в сообщении.

В результате обстрелов есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

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Также сообщается, что разрушения получили 25 гражданских объектов: 21 жилой дом, школа, завод, админздания.

"Военные преступления России задокументированы. Полицейские и сотрудники СБУ начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - добавили в Нацполиции.