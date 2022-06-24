Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, под вражеским огнем оказались 14 населенных пунктов области. Правоохранители зафиксировали повреждения жилых домов, гражданских объектов и инфраструктуры. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
"За прошедшие сутки российские войска били по следующим населенным пунктам: г. Красногоровка, г. Авдеевка, с. Калиново, с. Воздвиженка, с. Первомайское, г. Бахмут. пгт Южное, с. Орловка, г. Железное, г. Славянск, с. Уманское, пгт Райгородок, г. Константиновка, с.Максимильяновка. Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", - отмечают в сообщении.
В результате обстрелов есть раненые и погибшие среди гражданского населения.
Также сообщается, что разрушения получили 25 гражданских объектов: 21 жилой дом, школа, завод, админздания.
"Военные преступления России задокументированы. Полицейские и сотрудники СБУ начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - добавили в Нацполиции.